Las mejores versiones karaoke de los animojis del iPhone X

Una de las funciones más revolucionarias del iPhone X no sirve para nada, salvo para pasarla muy bien. Se trata de los animojis, los caracteres que se mueven al mismo ritmo y simulan los gestos de los seres humanos.

Con su nueva característica de reconocimiento facial, el teléfono de Apple se viralizó en redes sociales por estos monitos que se tomaron las redes sociales por el ingenio de los dueños del teléfono, que armaron verdaderas obras de arte virales.

Estos son algunos ejemplos:

And then we proceeded to waste half our day. #animojikaraoke #iphonex #queen #bohemianrapsody #carriedaway pic.twitter.com/4TBBg6qQKS