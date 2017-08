Los detalles del romántico paseo de Alexis y Mayte por París

Un taxista contó los detalles del misterioso viaje de Alexis Sánchez a París, donde habría ido a cerrar el acuerdo para jugar con Neymar en Paris Saint-Germain. El chileno no fue solo: lo acompañó Mayte Rodríguez.

El conductor Jean-Daniel Owona no solo subió el video del primer beso grabado entre ambos, sino que también entregó detalles de la carrera del sábado en la noche a LUN.

"El sábado los recogí en la zona de Trocadero. Estaban en un famoso restaurant 'Le Café de l’homme'. Yo supe que era Alexis, porque un hombre del restaurante, en los estacionamientos, me lo dijo", contó.

Obviamente no podían perderse el lugar más famoso de la capital francesa.

"Querían ir a tomarse fotos en la Torre Eiffel. Se bajaron del taxi y ahí me puse de pie al lado de mi coche y con el zoom los grabé. Se besaron apasionadamente justo debajo de la torre y fue genuino", según cuenta el taxista.

Este es el registro del ósculo en la ciudad famosa por su romanticismo:

On me dit que M. Et Mme @Alexis_Sanchez ont choisi @PSG_inside (en tout cas je leur ai bien vendu @Paris #kisstoureiffel pic.twitter.com/2PLFDFjWrB