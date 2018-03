Luis Mateucci dio detalles del infierno que vivió con Oriana Marzoli

La relación entre Luis Mateucci y Oriana Marzoli no terminó nada bien. La emblemática pareja de reality se separó en muy malos términos, según contó el argentino en su cuenta de Twitter.

En realidad, más que contar lo que pasó, Luis se desahogó contra la rubia, a quien acusó de hacerle la vida imposible y echarlo de su propia casa. En Instagram, ya había publicado una foto en el gimnasio con la frase "tamo activoo y solteroo".

Ahora, usó Twitter para relatar el infierno que vivió en su relación de pareja: "Me echo de mi casa sin darme mis cosas, me hace la vida imposible hablando a personas para que me quiten el trabajo y encima me cotillea el instagram y anda buscando info a quien le doy like o no..."

Mateucci está solo en Roma, según contó a sus seguidores, donde dejó una frase para el recuerdo: "Mierda que mejoró la cosa!".

Estos son algunos recados:

Me echo de mi casa sin darme mis cosas, me hace la vida imposible hablando a personas para que me quiten el trabajo y encima me cotillea el instagram y anda buscando info a quien le doy like o no... olvidate de mi y Dejame ser feliz... lo nuestro ya fueee! — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 2 de marzo de 2018

Yo cuando digo chau es chau, no ando con instagram falsos entrando a la cuenta de nadie, hago mi vida y miro hacia adelante, el que se lo perdió se jodio! — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 2 de marzo de 2018

Ella no me echó, huí del infierno!🏃🏽‍♂️ https://t.co/GrVmblrrNq — Luis Mateucci † (@luis_mateucciof) 2 de marzo de 2018