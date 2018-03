Niño hizo un cumpleaños a lo "Stranger Things" y no llegó nadie

Un niño llamado Aaron Alambat, del estado de California en Estados Unidos, celebró su cumpleaños con una ambientación de la serie "Stranger Things".

A la celebración estaban invitados ocho compañeros, de los cuales ninguno llegó.

Esto lo dio a conocer su hermana, quien a través de su cuenta de twitter publicó lo sucedido. Además mostró imágenes de la ambientación que realizado dedicada a la serie de Netflix, con una torta muy especial.

Este hecho llegó a oídos de la actriz Millie Bobby Brown, "Eleven" en "Stranger Things", quien pidió emocionada que la invitaran para el próximo año. "¡¡¡¡Qué!!!! Oh bueno, puedes hacerles saber que todos los de Stranger Things habríamos ido. Creo que eres asombroso y el próximo año me gustaría recibir una invitación… ¿por favor?", escribió.

No fue la única en pronunciarse, ya que Gaten Matarazo también lo hizo. "También cuéntenme! Llevaré budín de chocolate", dijo.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm