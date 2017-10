Niño se encontró un billete en el estadio y se lo dio a un jugador

La carta de un pequeño hincha del fútbol sorprende al fútbol inglés. Un aficionado al Huddersfield escribió una carta al club inglés porque se encontró un billete de cinco libras en el partido ante Manchester United.

Adam Bhana le pidió al entrenador del equipo de su corazón, Sean Jarvis, si un jugador australiano se puede quedar con el papel moneda, equivalente a casi 4.200 pesos chilenos, porque jugó muy bien.

El niño fue al estadio el sábado y disfrutó con la victoria de su equipo por 2-1 ante el equipo de Mourinho. Al encontrar el billete se lo dio a su padre porque "no puede quedarse cosas que no son suyas".

Adam solicitó que Aaron Mooy, de 27 años, se quede con la plata porque hizo un partidazo y marcó un gol. Así dice la carta de Adam:

"Estuve en el estadio del Huddersfield en el partido contra el United. Me encontré un billete de cinco libras en el estadio y se lo di a mi padre porque no podemos quedarnos cosas que no son nuestras".

"¿Podrías, por favor, preguntarle al entrenador Wagner si Aaron Mooy puede guardar el dinero? Jugó muy bien y marcó ayer. He puesto el billete de cinco libras en el sobre.

Gracias.

Adam".

Esta es la foto que se viralizó:

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm — Sean Jarvis (@SeanMJarvis) 24 de octubre de 2017

El propio Jarvis dijo en su cuenta de Twitter que el menor y su héroe se van a reunir.