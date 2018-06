Revelan defensa de Herval Abreu frente a Fiscalía

El pasado 14 y 18 de junio, el director nacional de televisión Herval Abreu hacía su llegada a Fiscalía Oriente para declarar como imputado por casos de supuesto abusos y acoso sexual. Este domingo, La Tercera reveló de qué manera Abreu enfrentó dichos interrogatorios, donde negó cada una de las acusaciones.

El reportaje de Revista El Sábado, medio donde se hicieron públicas las denuncias, plasmó el testimonio de siete mujeres que trabajaron con el hombre tras "Machos", las cuales habrían sufrido algún tipo de vejamen por su parte. Josefina Montané, reconocida actriz del medio local, fue una de las afectadas. Herval reconoció frente a la jueza Lorena Parra que efectivamente llevó a Montané a su departamento, pero solo con fines profesionales.

Otro de los casos insignes fue el de Carola Paz, ex diesañora y arquitecta, quien fuera protagonista de la teleserie Rossabella de Megavisión. Paz afirmó que el comunicador "me pedía que desfilara con ropa interior dentro de su oficina. Me decía que estaba gorda y hacía que odiara mi cuerpo". Frente a esto, Abreu justificó la medida de la lencería, ya que el tema de la producción tenía que ver con eso (un empresario dueño de una marca de ropa interior). Sin embargo, aseguró que ese tipo de pruebas se daban sobre una pasarela y no en su residencia.

Con Antonella Orsini y Fedra Vergara enfatizó que ambas fueron algo más que sus amigas y que todo lo que ocurrió entre ellos fue con el consenso absoluto de las partes.

"Antes, para todos era un tipo cercano, 'de piel', ¿y ahora resulta que abusaba de poder y gente adulta se sentía obligada a ir a mi casa?", sentenció Herval al final de su testimonio, quejándose de poca empatía de parte de quienes alguna vez fueron sus compañeros. Tildó todo como "venganza profesional", la cual le ha "causado un daño terrible".