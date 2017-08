Steffi Méndez contó la historia completa de la polémica con Hernán Calderón

En medio de la polémica, Steffi Méndez explicó sus motivaciones a la hora de publicar el pantallazo de una conversación a los insultos entre Hernán Calderón y una de sus amigas. La hermana de Leo Méndez habló en "Intrusos", de La Red.

"Todo partió porque yo subí un video (a Instagram) preguntando qué había dicho Nano (Calderón) de mi hermano, porque yo estaba durmiendo una siesta y me acuerdo que desperté y estaban todos ‘oye, mira lo que dijo el Nano y no sé qué…’", dijo la actriz.

"Entonces, mi amiga dijo ‘yo le voy a escribir a Nano y le voy a decir que no se le olvidé que él también cometió un error y que no es nadie para tirar comentarios homofóbicos’”, agregó Steffi.

"Apagué mi teléfono y después mi amiga me dice ‘mira como me respondió el Nano’. Me mandó un pantallazo", añadió Steffi. "La gente me respondió los videos, diciendo que Nano siempre le ha tirado comentarios homofóbicos a mi hermano, incluso le ha deseado hasta la muerte", agregó.

Steffi comentó que "más que por su homofobia, lo saqué porque su forma de tratar a las mujeres no me parece. La gente se ha encargado de ponerlo en su lugar, más allá de acciones legales, denuncias y cosas así”, sostuvo.