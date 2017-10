Actor de "Hércules" aseguró haber sido acosado sexualmente por Gianni Versace

El actor Kevin Sorbo, conocido mundialmente por su rol en la serie "Hercules: The Legendary Journeys", aseguró haber sido acosado sexualmente por el afamado diseñador Gianni Versacce.

La confesión la hizo durante el podcast de Adam Carolla del pasado 23 de octubre, mientras ambos conversaban sobre las acusaciones que han hecho diferentes personalidad en contra de Harvey Weinstein.

El encuentro entre Sorbo y Versacce se habría dado en 1984, cuando el actor comenzaba a hacer una carrera en la industria mientras realizaba trabajos como modelo. Por ese tiempo, el estadounidense era invitado a fiestas que frecuentaban diferentes estrellas del cine, ocasión donde ocurrió la incómoda situación.

El italiano habría citado a Kevin para hablar sobre una posible campaña publicitaria. Es ahí cuando la mano de Gianni sube por su pierna, acción que el artista rechazó, dejando en claro que no estaba interesado en ese tipo de tratos. "Por eso me gustas. No eres un hombre afeminado", agregó el hombre de moda.

"Me contrató para alguno de sus desfiles, pero nunca llegué a participar en esa campaña, aunque yo ya sabía las reglas del juego, igual que conozco las de Hollywood", comentó Sorbo posteriormente a Hollywood Reporter, donde además afirmó que "este tipo de prácticas siempre han existido. Yo no voy a entrar en el juego".