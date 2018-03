Actor de "The Walking Dead" reveló por qué exigió que lo mataran en la serie

El actor Jeffrey DeMunn, quien interpretó a "Dale Horvath" en las primeras dos temporadas de "The Walking Dead", reveló por qué le exigió a los responsables de la serie que lo mataran en la ficción.

En conversación con el sitio Cleveland.com, DeMunn se sinceró sosteniendo que "la muerte de Dale fue mi decisión".

"Estaba furioso por la manera en que sacaron del programa a Frank (Darabont, quien inicialmente motivó la popular adaptación)", añadió.

Y su enojo era real, continuó, "pasé una semana sin tomar un respiro completo. Luego me di cuenta: 'Oh, puedo renunciar'. Así que los llamé y dije: 'es una serie de zombies. Mátenme. Ya no quiero hacer esto'. Fue un gran alivio para mí".

Frank Darabont fue el primer showrunner de la serie, la cual abandonó en 2011 y desde entonces ha demandado en múltiples ocasiones a la cadena AMC, responsable de la producción, argumentando sus disputas monetarias condujeron a su despido injustificado.

La muerte de "Dale" se transformó en una verdadera sorpresa para los fanáticos de la serie, sobre todo porque en el cómic el personaje llegó incluso a enfrentar a los caníbales, algo que en la serie se vio recién en la quinta temporada de "The Walking Dead". El personaje de DeMunn murió en el segundo ciclo, incluso antes que "Shane".