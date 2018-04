Actrices de "Soltera otra vez" se refirieron a las acusaciones contra Herval Abreu

Antes las acusaciones de abuso sexual y violación que ayer reveló la revista El Sábado contra el director de televisión Herval Abreu, algunas actrices del elenco de "Soltera otra vez", que dirigió y que está en pantalla, utilizaron sus redes sociales para referirse al caso.

Josefina Montané, mencionada en el reportaje por el propio Abreu, quien señaló que tenía una relación paternal con la actriz, escribió en Instagram que "rechazo todo tipo de abuso, transgresión y vulneración. Jamás apoyaría ninguna conducta que busque mermar la dignidad de otros".

"Abrazo a quienes hoy han podido hablar y entregarnos su testimonio, desde su integridad y valentía. #noesno #yotecreo #niunamenos #nomasabuso (...) Particularmente , sólo tengo relación paterna con mi padre".

Lorena Bosch en tanto, señaló que "repudio TODO tipo de abuso y/o violencia, abuso de poder, laboral, sexual y lamentablemente tantos más".

"Llamé a Bárbara Zemelman para manifestarle mi apoyo y preocupación por un despido injusto, que la dejó a ella, a mí y mis compañeros de manos atadas. En ese contexto efectivamente me comentó que recibió un mensaje de connotación sexual de parte del entonces director de la teleserie. Que por supuesto lamenté y apoyé su decisión de no trabajar más con él", contó, en referencia a lo que la guionista reveló en el reportaje.

"Le hice saber directamente a Herval Abreu - para que supiera por mí y no por terceros - que no asistiría a ninguna reunión en la que él participara porque me parecen realmente graves las acusaciones en su contra. También le dije que por suerte -para mí- yo no tenía nada que decir respecto a mi relación laboral con él".

Por su parte, la actriz Paz Bascuñan, que fue ampliamente criticada este sábado luego que Abreu revelará que ella llamó a la guionista Bárbara Zemelman para preguntarle por qué hacía las acusaciones, utilizó Twitter para desmentir "categóricamente que llamé a Bárbara Zemelman para cuestionarla por lo que estaba haciendo , como se sugiere en la revista del Sábado".

"Sin conocer la información que es pública el día de hoy (sábado), contacté a Bárbara para contarle que el periodista que investigaba hablaba del mensaje de texto dirigido a ella", reveló y añadió que "repudio con fuerza cualquier forma de abuso y sólo espero que salga a la luz toda la verdad para que situaciones como esta nunca vuelvan a repetirse".