Alison Mandel le hace la cruz a ex "Club de la Comedia": No volvería a trabajar con él

Durante la emisión del programa "La Divina Comida" de este sábado, la comediante Alison Mandel recordó su paso por "Club de la Comedia" y afirmó que no quiere volver a trabajar con uno de sus ex compañeros.

En el espacio, donde también estuvieron Maitén Montenegro, Patricio Achurra y Andrés Alemparte, la triunfadora del Festival de Viña rememoró su participación en el programa de comedia, donde estuvo entre 2010 y 2014.

Mandel reveló que hizo cuatro castings para ingresar al programa y luego contó que renunció "porque lo empecé a pasar mal. No compartí los mismos códigos de amistad con algunos compañeros".

La comediante no se quedó ahí y agregó: "No le tengo rencor a nadie pero no me gustaría volver a trabajar con algunos".

Ante esa afirmación, Achurra le dijo que no podían terminar la velada sin saber a quiénes se refería. La respuesta: "Posiblemente no volvería a trabajar con el Guatón Salinas". Achurra le preguntó si se tomaría un café con el hombre tras "Ratoncito" y Mandel le replicó: "Tampoco".