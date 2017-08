Álvaro Sanhueza afirmó que Luis Jara le tuvo envidia en "Mucho Gusto"

"¿Crees que alguna vez Luis Jara sintió envidia de ti?", le preguntó Sergio Lagos al notero Álvaro Sanhueza, en "El Momento de la verdad", de Canal 13. Luego de la cara de estupefacción, el periodista respondió que sí, con convicción.

Posteriormente, dio una larga explicación para este sentimiento mezquino, que nunca debatió ni comunicó al cantante y animador de "Mucho Gusto", desde donde Sanhueza fue despedido en octubre pasado.

"Hubo un momento en que lo sentí. Voy a ser sincero. A pesar de ser el animador y dueño del programa, y estar cinco horas al aire, muchas veces me daba cuenta que mi pequeño espacio tomaba un valor casi más importante que el programa mismo".

"Me fui transformando en un personaje, muy cercano a la gente, rompiendo el celofán, in situ, estando con las personas. Fui ganando un protagonismo que no busqué, sino que se generó absolutamente solo. Por mi cercanía a la gente, me gané ese espacio"

"Creo que muchas veces, él sintió envidia de eso, a pesar de ser el dueño del circo", dijo Sanhueza, quien no quiso asegurar que este elemento fuera importante en su despido de Mega.

Revisa aquí el momento.