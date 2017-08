Amy Schumer debutará en Broadway en "Meteor Shower", una obra de Steve Martin

La intérprete estadounidense Amy Schumer debutará en Broadway el próximo mes de noviembre en una obra de teatro escrita por el actor Steve Martin, la comedia marital "Meteor Shower", reveló la actriz en las redes sociales.

La obra, que ya fue producida e interpretada tanto en San Diego (California) como en New Haven (Connecticut), ha sido revisada y actualizada para su estreno en la Gran Manzana, en la que participarán también Laura Benanti, Keegan-Michael Key y Alan Tudyk.

"No puedo expresar lo emocionado que estoy. He estado trabajando en esto más de 20 años. Lo escribí en los años 90, cuando sucede la historia, pero no lo terminé, me distraje, y volví a ello hace un par de años", explicó Martin al diario New York Times.

El actor apuntó que le ofreció el papel a Schumer durante una fiesta en su casa y la intérprete, que ya había formado parte de la obra de Martin "Picasso at the Lapin Agile", accedió después de leer el guión.

La obra, que ha recibido críticas mixtas tras ser interpretada en California y Connecticut, gira en torno a una tarde de conversaciones y peleas de dos matrimonios que se reúnen en un jardín de Ojai, California, en 1993.

El director de la obra, Jerry Zaks, explicó que de momento el guión está siendo revisado para "tratar de que el guión sea todo lo que puede llegar a ser".

"Es inteligente, gracioso, emotivo, original, y es el tipo de comedia que me encanta", agregó Zaks.

Las presentaciones preliminares de la obra comenzarán el próximo 1 de noviembre, mientras que se abrirá el público el día 29 de ese mismo mes.

"Meteor Shower" es la segunda obra de Broadway escrita por Steve Martin, puesto que ya colaboró con Edie Brickwell en el musical "Bright Star", que se pudo ver en Nueva York durante cuatro meses, pero que fue un fracaso económico pese al aplauso que se ganó de algunos críticos.