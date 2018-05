Canal 13 ofreció medidas especiales por los despidos que fueron rechazadas

"En Canal 13 nos hemos visto obligados a tomar una serie de medidas para poder superar el difícil y grave momento que la crisis de la industria de medios nos plantea". Así partió el comunicado que entregó Javier Urrutia respecto a la última negociación que tuvieron con el sindicato de la estación.

El director ejecutivo sostuvo que la voluntad del canal es que los afectados salieran en las mejores condiciones posibles. Para ellos, les ofrecieron una serie de medidas.

Según dio a conocer, una de ellas es una indemnización por años de servicio sin topes para todos los trabajadores desvinculados y un incremento adicional de un 25% sobre dicha indemnización.

Eso se suma a la posibilidad del pago de cotizaciones previsionales a todos aquellos trabajadores a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad de jubilación. Un seguro de salud, catastrófico y de vida por tres meses para todos los trabajadores del canal era otra de las ofertas.

A pesar de estas medidas ofrecidas, Urrutia señaló que este jueves el sindicato no las aceptó. "Esta oferta era la manifestación de la mejor buena voluntad del Canal y sus accionistas, además de ser un tremendo esfuerzo económico para la empresa. Al no poder formalizar estos acuerdos, no nos resulta posible avanzar en soluciones generales y globales", dijo.

"Realmente lo sentimos, y no puedo dejar de expresarles la frustración que esta situación nos provoca. Nos habría gustado alcanzar acuerdos globales y colectivos, en que todas las personas afectadas pudiesen sumarse; pero ello no ha sido aceptado por la asamblea", cerró.