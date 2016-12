Emilio Sutherland y las críticas a "En su propia Trampa": Para los peces gordos está "Contacto"

El único programa que se metió en el top ten de los más vistos del año de 2016, fuera de Mega, fue "En su propia trampa", de Canal 13 y conducido por Emilio Sutherland, conocido popularmente como "Tío Emilio".

Sin embargo, la alta popularidad alcanzada por el espacio de denuncias y el "personaje" que lo conduce, no es algo que agrade demasiado al Sutherland periodista, quien este año, además de los clásicos memes que se viralizan sobre su figura en redes sociales fue incluso parodiado por Kramer en la Teletón.

"Me preocupa. No quiero que el Tío Emilio se coma al periodista. Yo no soy un personaje", apuntó en una amplia entrevista que concedió a la revista "Sábado", de El Mercurio.

Allí, el periodista aseguró que en estos años ha recibido amenazas, múltiples intentos de hackeos y más de alguna encerrona en la calle.

"A mi familia la amenazaron de muerte. Un día mi hijo recibió un llamado y luego me dijo: 'Papá, un día de estos por culpa tuya, nos van a matar a nosotros', contó.

"Me dan risa todos esos Superman de escritorio"

En la misma entrevista, el periodista fue consultado por la recurrente crítica a "En su propia trampa", el hecho de que solo perseguirían a "peces chicos": taxistas, falsos doctores, lanzas y embaucadores varios.

"Para los peces gordos está 'Contacto', donde estuvo Lavandero, Fra Fra, el Ejército, Carabineros. Me empelota esa pregunta, pero me siento súper contento de denunciar a estos peces chicos porque hacen mucho daño al común de la gente", se defendió.

"Me dan risa todos esos Superman de escritorio que me juzgan por los peces chicos, que por qué no me voy contra las AFP y las Isapres. Yo les digo que me den un dato. Hay mucha gente que tiene aprendido un discurso desde la rabia. Y lo comprendo, porque soy uno de los indignados de cómo nos engañan las AFP, pero no tienen claro qué quieren denunciar. En la sociedad hay mucha ira contenida. Pero si me dieran datos concretos, lo investigo. Colegas a veces me dicen: "'Y por qué no investigas esto?' Y yo les respondo: 'Compadre, ¿por qué no lo haces tú?", reflexionó.