Nuevo programa de Diana Bolocco tuvo un deslucido debut

Un deslucido debut tuvo el nuevo programa de conversación de Canal 13, "Diana", al ser superado por más de 15 puntos de rating, pese a haber obtenido el segundo lugar.

Según cifras del canal privado, el espacio conducido por Diana Bolocco marcó 8,6 unidades promedio entre las 22:39 y las 00:59, versus los 25,2 de la teleserie de Mega, "Perdona Nuestros Pecados".

El actor Benjamín Vicuña fue el primer invitado al programa, donde habló de sus nuevos proyectos, de su mediática separación de "Pampita" Ardohain, de sus hijos y de su matrimonio con Eugenia "China" Suárez.

Además, participó de las diversas actividades y secciones del espacio a cargo de Yamila Reina y Lisandra Silva.

"Diana" también llegó a convertirse en Trending Topic en Twitter, aunque la mayoría de los comentarios fueron negativos.

Revisa algunas de las reacciones que dejó el debut del nuevo programa de Canal 13:

Avisen cuando salga Lisandra please, no quiero seguir viendo esta hueá infumable #DianaEnEl13

Pucha @diana_bolocco no hagas stand up comedy... por ahí no va! #DianaEnEl13