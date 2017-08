Ramón Ulloa fue futbolista antes de dedicarse al periodismo

Un desconocido pasado como futbolista reveló el conductor de Teletrece, Ramón Ulloa.

En conversación con Las Últimas Noticias, el rostro de Canal 13 señaló que fue parte del equipo de Deportes Puerto Montt en el año 1987, club que dirigía en ese entonces Hernán "Clavito" Godoy.

"Hice todas las divisiones inferiores de cadetes, la segunda y primera infantil hasta la juvenil de arquero y capitán. Después, los técnicos de las inferiores recomiendan a los jugadores que pueden pasar al primer equipo profesional. Pasé al primer equipo como arquero junto a otros cuatro compañeros", contó.

¿Qué pasó que no tuvo mayores éxitos como futbolista? "Hernán me dijo que estudiara, no sé si veía mucha cualidad en mi. Estaba motivado, esperé tanto para eso, pero no se dio. En todo caso, no era Claudio Bravo. No llegaba, me falta porte para el arco, mido 1,74 metros. Uno sabe para lo que es bueno y para lo que no".

De hecho, Ulloa señaló que ni siquiera alcanzó a debutar profesionalmente. "Solo estuve en la banca, salvo un partido con Deportes Valdivia. En el segundo tiempo el arquero se lesionó en una pelota aérea. Estábamos perdiendo como 3 a 0. El arquero salió y el profe me dijo: "Ya, vas a tener que entrar". Yo pensé que ese iba a ser mi debut, pero no, el arquero se recuperó. Perdimos 4-0".

Ese mismo año rindió la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para finalmente entrar a estudiar periodismo en la Universidad de Chile.