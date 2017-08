Yuhui Lee sufrió accidente con una colchoneta en pleno programa

El chico reality Yuhui Lee es el chef permanente hace un par de meses en el matinal "Bienvenidos". Este martes tuvo lugar nuevamente la dinámica "La colchoneta de la muerte" en el espacio televisivo, donde el cocinero resultó lesionado luego de un mal salto.

La semana pasada, Martín Cárcamo y "Polo" Ramírez ya se habían sometido a la particular actividad, la cual se basa en un salto al vacío desde el segundo piso del estudio. Cuando fue el turno del ex Master Chef, las cosas no resultaron como se esperaba: Yuhui dio un salto, rebotando en la colchoneta y golpeándose la cabeza contra el suelo.



Los animadores rápidamente fueron en su auxilio, quienes lo acostaron en el suelo mientras pedían asistencia médica para el asiático. A los pocos segundos, el programa da paso a comerciales.

Al retorno de la tanda, Tonka Tomicic actualizó sobre el estado de Lee: "Yuhui puede mover las piernas, los brazos. Sólo tiene un dolor en el cuello".