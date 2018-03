Carmen Gloria Arroyo y Hernán Calderón protagonizaron duro encuentro en "Vértigo"

Una tensa discusión tuvieron los abogados Carmen Gloria Arroyo y Hernán Calderón en el programa "Vértigo" de Canal 13.

Al ex de Raquel Argandoña se le consultó por las polémicas fotos de su hijo Hernán Calderón Jr., donde aparece con armas, dinero y mujeres semi desnudas. "Estas fotos mi hijo se las tomó en una sola sesión que hizo el año pasado con unas amigas en la casa cuando yo no estaba", fue parte de los argumentos que tuvo para defender a su hijo.

Además aprovechó de criticar a Karen Bejarano y Macarena Tondreau por las críticas que habían hecho a "Hernancito" en el "Muy Buenos Días" de TVN. "Toda acción tiene su reacción", justificó el abogado.

Fue allí cuando Arroyo intervino y le dijo: "me tiene impactada, asombrada el nivel de machismo de tu discurso". La abogada le recordó las críticas el mismo Calderón le había hecho a su hija Kel por el tono sugerente de las fotografías que subía a sus redes sociales, pero le criticó que "tienes 20 razones para justificar a tu hijo".

"Mi hijo le contestó a Macarena (Tondreau) 'tú te sacas los calzones al aire y ahora me criticas por estar haciendo menos de lo que tú hiciste'", replicó más tarde Hernán Calderón.

La ex Chilevisión le respondió que "tengo un problema con todos los machistas y no me parece que trates a la Maca de esa forma", mientras lo apuntaba con el dedo. "No me vengas a faltar el respeto y no me apuntes", le dijo él.

Tras el caluroso intercambio de argumentos, los animadores de "Vértigo" dieron por finalizado el duelo de abogados.