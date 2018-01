Carola de Moras respondió a Ignacio Gutiérrez: En su momento le ofrecí ayuda

Carolina de Moras respondió a las duras críticas realizadas por Ignacio Gutiérrez en su contra en torno a su polémica salida de Chilevisión.

El nuevo rostro de TVN aseguró a radio Cooperativa que la animadora prefirió callar luego que Gutiérrez denunciara al canal por discriminación.

Luego de que se supiera de la denuncia, la conductora reconoció la existencia de reuniones en que ejecutivos le recriminaban al ex "SQP" su condición de homosexual. Pero más tarde se desdijo.

"Su silencio me hundió mucho más en el barro que estaba", afirmó Gutiérrez.

Pero, entrevistada por "Intrusos", de Moras señaló que el tema "ya pasó hace rato y no tiene nada que ver conmigo".

"Cuando el canal me pidió que fuera a testificar yo opté por no hacerlo para no seguir exponiéndome, y para que no fuera un asunto Carola-Nacho, cuando era un asunto de él con el canal", agregó.

Asimismo, señaló que "yo en su momento al Nacho le ofrecí ayuda (...) quizás nos faltó hablar después. Yo le tengo un cariño enorme y me da pena que sienta este tipo de cosas".

"Mi intención fue protegerlo", sentenció.