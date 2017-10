Chilevisión sigue los pasos de joven panelista de "Mucho Gusto"

El 2017 ha sido uno de los mejores años de Joaquín Méndez desde su irrupción en la televisión chilena. Es por eso que el panelista de "Mucho Gusto" ya está recibiendo ofertas desde otros canales.

Así lo confesó el mismo Méndez en el programa "Nexo" de ESPN, donde aseguró que había sido contactado por Chilevisión.

"Hace poco me llamaron de Chilevisión para trabajar ahí. Para hacer un programa en la tarde, pero no lo puedo contar. ¡Ups, ya lo conté!", dijo el argentino en su particular estilo.

Joaquín Méndez ingresó a la TV con el reality show "¿Volverías con tu ex?" y luego se incoroporó al matinal "Mucho Gusto", donde hace dupla con Karol Lucero.