Carmen Gloria Arroyo confirmó que "La Jueza" de CHV "ya no va más"

La abogada y conductora de televisión Carmen Gloria Arroyo confirmó que su programa en Chilevisión "La Jueza" llegará a su fin el próximo 29 de diciembre.

En conversación con Diana Bolocco en su programa estelar, Arroyo sostuvo que "me remito a las palabras de uno de los ejecutivos hoy día en El Mercurio, donde dice que efectivamente el programa 'La Jueza' cumplió su ciclo. Ya no va más. Y que se estaba preparando un nuevo proyecto, que reemplazaría en el espacio a 'La Jueza'. Nuevo proyecto que, según lo que leí en el diario, también estaría considerada, pero que ya no es el formato de 'La Jueza'".

Arroyo aclaró que cita al ejecutivo porque no puede comentar abiertamente la conclusión de su programa si las autoridades del canal no lo hacían oficial previamente.

De hecho, explicó que "la información la tengo hace un rato, pero hoy día es oficial a partir de esta información pública. Las razones que yo conozco son tratar de desligarse del pago de la licencia, que es bastante caro. En un minuto en que la televisión está en crisis, hay que tratar de abaratar los costos".

"Cuesta entenderlo desde el otro punto de vista, porque somos un programa que ya es parte de la cultura de este país, que se encuentra arraigado firmemente. Son 11 años al aire, donde hemos conocido y nos han conocido también, donde hemos abierto puertas. 11 años, donde hoy podemos contar con el honor de tener a ministros de Estado, a alcaldes participando, llevando ayuda concreta".

"Ayuda que tratamos que sea super real. Tramintando en tribunales los divorcios, las pensiones de alimentos, los regímenes de visitas, las tuiciones", complementó.

Al mismo tiempo, declaró que "yo no soy quien para decir que es un error, porque yo no tengo un cargo ejecutivo, ni pretendo tenerlo, ni tengo los conocimientos que me imagino deben tener los ejecutivos. Para uno le suena inentendible, para uno que es nadie en la materia".