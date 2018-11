Carolina de Moras desliza la idea de dejar la televisión

Luego de haber salido de "La mañana" de Chilevisión y conducir el programa "Bake off", la modelo y animadora Carolina de Moras afirmó que posiblemente salga de la televisión para dedicarse a otros proyectos.

De Moras conversó en "Hola Chile" de La Red, donde contó que ha esta evaluando dejar la televisión desde hace un tiempo y enfocarse en nuevos ambientes.

"Hay momentos en la vida en que uno cumple un ciclo y yo siento que hace mucho rato que cumplí uno en Chilevisión, sobre todo a principio de año", dijo de entrada la ex animadora del Festival de Viña del Mar.

"Soy una persona que me gusta ser consecuente y tomo decisiones que quizá para la gente que trabaja en la tele suenan súper extremas, pero yo no tengo susto a tomar decisiones que siento que me dejan tranquila a mí. A pesar de lo que dicen, este año ha sido súper bueno", dijo.

"Tengo ganas de hacer otras cosas, la tele no lo es todo, y quedarse anclada a ciertos programas, formatos o canales... yo quiero ir avanzando, y particularmente en la vida no le tengo miedo a eso", afirmó De Moras.