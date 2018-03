César Campos adelantó lo que ofrecerá la nueva temporada de "Espías del Amor"

"Sigo conectado con el amor, eso es lo más importante", aseguró César Campos. Mientras "Manos al Fuego" está en una especie de limbo, sometido a revisiones para evaluar su futuro, su conductor decidió embarcarse en el otro programa de Chilevisión que examina las relaciones amorosas de los chilenos: "Espías del Amor".

La llegada de una nueva temporada del espacio conducido por Julio César Rodríguez y la partida de Marcelo Arismendi a TVN, pavimentó el camino para que Campos se transformará en el nuevo rostro que buscará desenmascarar o confimar las relaciones construidas a través de las redes sociales.

En conversación con Cooperativa, César sostuvo que "esta temporada viene muy internacional. Quisimos unir parejas no sólo en Chile, sino que nos fuimos a distintas partes del mundo a buscar verdades, y a juntar a estas personas. Por ejemplo, nos fuimos a República Dominicana, Ecuador, Uruguay y México".

"El tema del amor da para un tema larguísimo, es gigantesco. Porque uno ve las parejas que son mayores, que ya vienen de vuelta de una relación formal, se casaron, se separaron y tienen estas relaciones por internet, en que no se conocen, pero aún así mandan plata, mandan regalos; siento que, en los años que llevo haciendo estos programas, el amor todavía no se entiende. Da para hacer cosas que uno no recomienda, que no acosejas", añadió.

Campos también se vio sorprendido por otras conductas de quienes participaron en el programa, como que hayan conversado por dos años y no se hayan visto, por lo mismo sostiene que, "hasta el día de hoy, el amor es constante contradicción".

"Espías del Amor" mantiene similitudes con "Manos al Fuego", como el hecho de ir descubriendo secretos o comportamientos de los participantes, e incluso comparten equipo de producción. Al mismo tiempo, también están respuestas impredecibles de parte las personas.

"Este año -contó César- hemos tenido gente que, pese a que nosotros le dimos las pruebas, le mostramos que la persona no es, que la engañó; aún así no nos cree, le cree a la otra persona y sigue manteniendo la misma relación en internet".

La nueva temporada de "Espías del Amor" debutará este jueves 1 de marzo, a las 22:30 horas, y se extenderá por 13 episodios.

Dificultades

Cuando se reveló el primer adelanto del nuevo ciclo de "Espías del Amor", la aparición de César Campos como nueva figura, levantó dudas sobre el futuro de "Manos al Fuego", el espacio en el que cobró relevancia definitiva como rostro para la estación de Turner.

"Quizás vuelva, quizás no", comentó Campos, la puerta está abierta. El tema es que la producción se encuentra en un periodo de análisis.

"Está guardado 'Manos al Fuego'", sostuvo el conductor. "Para nosotros era muy difícil seguir haciéndolo, porque la gente se daba cuenta, siempre desafiante. El programa sigue en la búsqueda de cómo hacer el concurso, real, sin perder esa esencia, que a la gente realmente la pongamos a prueba y no se de cuenta".

Esto debido a que "en la última temporada que hicimos fue súper complicado y eso nos permitió a nosotros como equipo, evaluar cómo lo vamos a hacer. Porque la gracia de estos programas es que las situaciones que van ocurriendo son todas reales".