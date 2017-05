Ignacio Gutiérrez: Mi capítulo con Chilevisión emocionalmente está cerrado

El animador Ignacio Gutiérrez aseguró que "mi capítulo con Chilevisión emocionalmente está cerrado", luego que la Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a Chilevisión por discriminar al animador.

"Yo hoy día puedo hablar netamente de esto porque hay un fallo judicial", aseguró a Cooperativa, aunque aclara que su contrato con la señal sigue vigente hasta el próximo año.

"Mi capítulo con Chilevisión emocionalmente está cerrado, yo solo quiero que ellos entren en razón, yo en un primer minuto lo único que quería era que terminara mi contrato, eso fue antes de poner la demanda. Yo ahora lo único que quiero es estar libre del canal, hoy día yo puedo hablar netamente porque hay un fallo judicial, pero tampoco he podido ni dar entrevistas ni asistir a programas durante el año pasado, hubo siete u ocho meses que no me fueron pagados, pero a la vez tampoco podía dar entrevistas", relató.

El conductor agregó que "lo único queme gustaría es que entraran en razón, mi capítulo con Chilevisión está cerrado y no tiene que ver con los trabajador, tengo una buena relación, tiene que ver conmigo".

"En lo estrictamente en el papel, (mi contrato termina) el próximo año. Yo no puedo violentar ese contrato, pero ellos con el fallo de la Corte Suprema, el daño moral y todo, los abogados son los encargados de eso, pero yo lo único que quiero es que entren en razón", dijo.

La demanda

Gutiérrez explicó que "el primer fallo del décimosegundo Juzgado Civil confirma la discriminación y la Corte de Apelaciones lo extiende, extiende la discriminación en cuatro puntos. (Ahora la ratificación de la Corte Suprema) los condena a una multa fiscal y condena las costas y que efectivamente no pueden volver a hacerlo con nadie más, pero lógicamente que los abogados ahora tienen que ver las acciones a realizar para terminar ese contrato".

"Siempre pensé en la ley Zamudio, ellos podían querer muchas cosas, pero yo lo único que quería era que se terminara mi contrato porque a mí me pasaban muchas cosas físicas entrando a ese edificio", dijo.

El animador agregó que "yo emocionalmente no puedo volver a ese canal, ni siquiera cuando se cambiaron de edificio, por eso les digo, no conozco a los ejecutivos nuevos, pero tienen que entrar en razón, no los voy a juzgar porque con ellos yo nunca me he sentado en una mesa, pero hoy día yo creo que eso es lo que debiera operar".

"Hoy la Ley Zamudio nos sirve a todos y es primera vez que se condena a un canal de televisión y creo que los canales y los medios de comunicación estamos para derribar estereotipos, no estamos para crearlos".

El episodio de discriminación

Recordó que "entramos a una reunión de pauta y un ejecutivo que tengo entendido que ya no está, y me dijo que yo no podía ser el dueño de casa por razones obvias, yo la verdad me quedé callado en ese minuto".

"Dijo 'por situaciones lógicas, obvio, tu no puedes tener tensión sexual porque tu sabes' y ahí me empezaron a hacer cariño, la productora general Patricia Vergas, y después me dijo que 'el dueño de casa tiene que ser heterosexual"", añadió.

"En una segunda reunión me dijeron que querían una pareja conservadora para llegar a un público conservador y por eso yo no podía ser animador porque los dueños de casa no eran gay".

"No me produce ninguna sensación agradable sintonizar y ver Chilevisión, entonces no puedo verlo, no lo he visto nunca más", dijo.