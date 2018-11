Kika Silva conducirá reality deportivo en Chilevisión

La modelo Kika Silva debutará como conductora de un reality show en Chilevisión, con un programa que se integrará a la parrilla estelar del canal.

"Invencibles" es el nombre de este show que toma su formato del reality irlandés "The fittest family", donde 12 familias se someterán a diversas pruebas físicas bajo la atenta mirada de un grupo de coaches.

Ese equipo estará conformada por la boxeadora Carolina "Crespita" Rodríguez, el ex tenista Horacio de la Peña, el ex futbolista Pablo Contreras y el ex chico reality Pangal Andrade.

"Es una explanada gigante con agua, cerros y barro donde vamos a desarrollar todas las pruebas porque, más que nada, esta es una competencia deportiva y no un reality de encierro", explicó a El Mercurio Javier Goldschmied, director de programación y producción de CHV.

El casting para el programa se realizó a lo largo del país y recibió a familias que practican rugby, cross fit y running, entre otros deportes.

Kika Silva da el salto

Tras haber sido coronada reina en el Festival de Viña del Mar en 2017, Kika Silva experimentó un sólido aumento en su popularidad que se vio reflejado en sus constantes apariciones en televisión.

Este año condujo una serie documental de Canal 13 llamada "Proyecto Arca", donde recorría el país en búsqueda de especies en peligro de extinción.

Ahora, Silva se hará cargo de "Invencibles" y se transformará en uno de los rostros fuertes de CHV tras la salida de Carolina de Moras. "Es un rostro fresco, nuevo y que ha estado ligada a distintos deportes, así que se ajusta perfectamente a este programada", indicó Goldshmied.