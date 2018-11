Participante de "Bake Off Chile" acusa bullying de compañeros

Este domingo 4 de noviembre finaliza el programa "Bake Off Chile", donde cuatro participantes esperan ser el gran ganador del espacio sobre pastelería. Pero a pocos días, una de las finalistas acusó bullying en el programa.

Marisol Piérola afirmó que está con tratamiento psicológico luego de sufrir discriminación por parte de otros participantes del espacio de Chilevisión que partió en agosto pasado.

"Luché harto para esto (llegar a la final), pese a que fui una de las más discriminadas. Sufrí mucho bullying, incluso estoy con psicólogo ahora", contó Piérola a La Cuarta.

"Hubo muchos compañeros que me hicieron daño, lamentablemente habían muchos cuicos y gente que no tenía brillo. Nunca supe qué hacía una ex chica Mekano, un míster Chile o dos expertos en pastelería en el programa, fue raro", agregó.

Piérola, además, tuvo palabras para Milena Vallejos, miembro del jurado del programa. "No puedo decir nada positivo de ella, la verdad, me decepcionó mucho, pero así es no más, igual tengo cosas que me quiero guardar y contaré después", aseguró.

La final de "Bake Off Chile" se emitirá el domingo 4 a las 22:00 horas.