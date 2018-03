Rafael Cavada se integra a la conducción de "CQC"

El icónico programa de humor "Caiga Quien Caiga" alista su regreso a la televisión abierta, tras un tibio paso por las redes sociales en formato web show.

El espacio debutará en Chilevisión el próximo 2 de abril y lo hará con nuevos rostros en la conducción. A los ya históricos Gonzalo Feito y Sebastián Eyzaguirre se sumará el periodista Rafael Cavada, completando el habitual trío que anima el programa.

"Es un área en donde me había metido, pese que he estado en áreas muy diferentes del periodismo. Esta vez dije: 'vamos a pasarlo bien'", aseguró Cavada a La Tercera.

El ex Canal 13 cumplirá el rol del personaje más formal en el panel, aunque adelanta que incluirá la sátira clásica de "CQC".

"Le podría agregar un poco de acidez, pero yo me centro más en lo que puedo aprender aquí. Este no es una form de periodismo clásico, si no que es algo que bordea en lo humorístico. La sátira siempre ha sido una gran arma en contra de la lucha de poder", agregó.