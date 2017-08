Claudia Schmitd explicó su destape televisivo: se inspiró en Yuhui

La modelo uruguaya Claudia Schmitd protagonizó un destape a las 14:11 de la tarde de este jueves. En el programa "Intrusos", de La Red, la panelista quedó sólo en sostén ante la sorpresa de todos sus colegas.

Schmitd explicó este arranque de sensualidad en un horario muy poco habitual. En el espacio farandulero estaban hablando de la caída de Yuhui Lee, lo que "inspiró" a la rubia a hacer su intervención.

"El contexto fue que Yuhui dijo que con su caída quería generar un momento televisivo y yo quise hacer lo mismo. Y se me ocurrió esa performance a modo de ironía. Me gusta darle seriedad a los temas, pero también hay que darle salidas con humor", dijo a LUN.

"Estoy enojada porque el director no enfoca lo que hay que enfocar ¿Qué onda? ¡No entiendo este programa!", dijo al aire. En el diario, la modelo explicó su molestia por el plano que le hicieron.

"Yo creo que el director arrugó un poquito, se encandiló con mi sensualidad y no quiso mostrar bien mi figura. Despreció un gran momento. Tal vez me quiso proteger o perjudicar. Yo creo que lo descoloqué", dijo.

El aludido director de "Intrusos", Javier Puentes, se defendió. "A las 2 de la tarde no es necesario mostrar el primer plano de una pechuga... no somos Morandé con Compañía. No me arrepiento".