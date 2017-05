Conductora desvinculada de CDF envió potente mensaje por el Día del Trabajador

Karla Quiroga era uno de los rostros anclas del Canal del Fútbol hasta su desvinculación, el pasado 26 de abril. Con motivo del Día del Trabajador, la ex modelo publicó un potente mensaje en sus redes sociales que apuntaba directamente a sus antiguos empleadores.

Mediante una reflexión sobre cómo debería ser la relación entre jefaturas y trabajadoras, Quiroga indicó que "leo la frase 'Feliz día del trabajador' y me provoca sensación de cojera, insatisfacción, algo falta".

"Cuando despida a alguien, por favor, dele las gracias por todo lo que hizo y significó para la empresa. No se remita a decir 'desde el lunes hay un cambio importante en el proyecto y tú no estás considerada'(frase que por lo demás es una forma de decir "te quiero echar y punto")", agregó la ex conductora de "CDF Noticias".

Además, recalcó como recomendación que "cuando despida a alguien dígnese y dignifíquelo mirándolo a los ojos y deséandole lo mejor, y como verdadero líder, tome la iniciativa y no espere que sea su empleado quien extienda la mano primero".

Pese a que no especificó las razones por las que perdió su trabajo, Karla Quiroga aseguró que "no están los tiempos para pensar que infundiendo miedo la gente funciona y se mueve".