Conductoras de Milf posaron con poca ropa en ensayo

Claudia Conserva, Maly Jorquiera y Yasmín Vásquez son las conductoras de "Milf", programa que va de lunes a viernes en UCV y donde se tratan distintos temas con una óptica femenina.

Las tres posaron en una sesión fotográfica con poca ropa para promocionar su espacio.

"Ya no me genera vergüenza hacer fotos sin ropa. Cuando era más joven me enrollaba más por estas cosas. Tiene que ver con la madurez y de cómo te enfrentas al mundo (...) Me siento más linda, no ando por la vida con actitud sexy", dijo Conserva a LUN.

Maly Jorquiera contó a La Cuarta que "yo no me siento tan sensual en este momento, jajajá, y ojalá que me perdonen, pero las fotos de embarazos como que no me tincaban mucho". La comediante dijo que recién le pondrá el nombre a su hijo cuando le vea la cara.

El fotógrafo Jonathan Arriagada hizo la sesión de fotos que las tres compartieron en sus cuentas de Instagram. Según adelantó Conserva en su Twitter, este lunes tendrán una sorpresa a las 19:30.

Estas son las fotos:

Que bella se ve @malyjorquiera y "porotito" Esta tarde la gran sorpresa en @milfucv no se la pierdan #fotos #sorpresa 19:30 UCV Una publicación compartida de Claudia Conserva (@clonserva) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 4:52 PDT

Que rico fue! Las quiero @malyjorquiera @clonserva !!! #milf ... hoy en lun mi bella @clonserva más mina que nunca!! Fotos: @jtnarriagada seco! Una publicación compartida de yazvazquezp (@yazvazquezp) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 12:19 PDT