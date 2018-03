Despiden a conocido panelista de "Intrusos"

El conductor Osvaldo Solorza fue desvinculado este lunes del panel de comentaristas del "Intrusos", de La Red, tras participar más de dos años en el programa de farándula diaria de la televisión chilena.

El periodista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. "¡CHAO INTRUSOS! Lo pasé bacán en los más de dos años que estuve. Gracias a todos los que apoyaron por Instagram y a los que me vieron y me aceptaron así como soy".

Solorza contó a La Cuarta que "me enteré hoy (el lunes), por lo mismo no quise ir al programa, no me gustan las despedidas, soy demasiado llorón".

"Me avisaron y me dijeron que podía quedarme un mes más, pero no lo acepté por el formato nuevo que quieren hacer y que busca farandulizar más el programa (...) No me fui en mala, solamente me sorprendí. Quedé en shock, porque nunca me dijeron si lo estaba haciendo bien o mal", agregó.