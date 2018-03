Diputada electa RN protagonizó tensa discusión sobre el aborto en "Muy Buenos Días"

Un tenso momento se vivió durante el matinal "Muy Buenos Días" cuando se discutió sobre el aborto con las diputadas electas Camila Flores (RN) y Natalia Castillo (Frente Amplio).

Fue la primera de ellas quien causó polémica con su postura e hizo enojar a Carmen Gloria Arroyo, Karen Bejarano y Millaray Viera, entre otras panelistas del espacio.

"Me parece que la ley actual no es buena. En definitiva el aborto, comprobado por muchos estudios internacionales, no es la solución", manifestó Flores, quien ya había causado controversia por sus declaraciones sobre la pena de muerte y la castración física.

La abogada Carmen Gloria Arroyo la encaró y preguntó "¿por qué el pensamiento de uno tienes que imponérselo al otro? El aborto es una opción. Tú estás obligando, si yo prohíbo algo lo transformo en una obligación, si yo permito algo lo transformo en un derecho".

Ante ello, la futura parlamentaria declaró que ella solo manifestaba su posición y que "hubo un gobierno, sacó una ley, y eso es lo que funciona en el país, podemos estar de acuerdo o no".

Sobre las víctimas de violación señaló que "tenemos dos víctimas acá: un bebé y una niñita, que va a sufrir el doble". En ese sentido, aseguró que es necesario el acompañamiento para las víctimas.

Arroyo no soportó la postura de Flores y expresó: "¡Me tiene harta la frasecita del acompañamiento! No somos capaces en el sistema público de operar una apendicitis en el tiempo real y me hablas de acompañamiento. Lo tenemos que hacer pero no somos capaces. En este país no existe. Me duele la ignorancia de saber que no existe porque la mayoría de los chilenos no recibe la asistencia mínima en salud".

Por su parte, Karen Bejarano cuestionó a Flores por decir que las niñas violadas pueden tener sus hijos y darlos en adopción. "Yo no puedo permitir que una niña de 12 años tenga que pasar nueve meses por ese trauma, no puedo obligarla", sostuvo la cantante.