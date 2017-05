Don Francisco y su anécdota con Radiohead: "no tenía idea que aparecía en uno de sus discos"

"The Bends" (1995) es uno de los discos más celebrados de la banda británica Radiohead. Don Francisco, sin saberlo, mantiene una particular relación con los oriundos de Abingdon: su imagen aparece en la contraportada del sencillo del álbum.

En 1995, Thom Yorke y compañía lanzaron al mercado un single edición limitada para su canción "Just". En aquella placa, Mario Kreutzberger aparece junto a una modelo en la parte trasera del CD. Los músicos dieron con aquella imagen luego de ver al presentador nacional en televisión durante una gira que cursaban por Estados Unidos.

"Me parece curioso, muy curioso. Claro que conozco al grupo, pero no tenía idea que aparecía en uno de sus discos. No, jamás", aseguró el animador a La Tercera, quien también agregó que siempre será gratificante ser considerado en situaciones que escapan con su carrera.

Tiempo después, los culpables de "Creep" supieron el origen del peculiar personaje. Alfredo Lewin, quien por esos años trabajaba para la cadena MTV, los entrevistó mientras promocionaban su segunda placa, y les contó sobre lo que significa esta figura para la cultura pop criolla.

Según revelaron Jonny (guitarra) y Colin (bajo) Greenwood, la idea de tener a Don Francisco en portada habría nacido de lo "exótico" de su personalidad, la cual se desenvolvía entre curiosos concursos y pegadisos jingles.