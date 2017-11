Mario Kreutzberger y los escándalos sexuales en TV: "A mí me han acusado de acoso"

A poco menos de un mes de una nueva edición de la Teletón, el animador Mario Kreutzberger conversó sobre los casos de acoso sexual que han impactado al mundo del entretenimiento durante el último año.

"A mí me han acusado de acoso y te puedo decir que desde eso han pasado 15 años y que fue falso. Participé en el Congreso en la redacción de la ley de acoso, porque cuando a mí me acusaron no existía esa ley. Me han acusado de varias cosas y te puedo decir, responsablemente, que todos lo hicieron por el uso y el abuso de mi nombre para extorsionarme económicamente", aseguró el presentador en conversación con La Tercera.

"Don Francisco" señaló que la percepción de acoso varía dependiendo del país, señalando a EEUU como una de las naciones más intransigentes en esta materia. "Yo, por ejemplo, creo que acoso es utilizar tu posición para conseguir favores sexuales", agregó el hombre ancla de la TV nacional.

Cuando se le pregunta por ciertas dinámicas instaladas en "Sábado Gigantes", como robar besos a las modelos, Kreutzberger enfatiza que ese tipo de actos no caen en la categoría de hostigamiento: "Yo no tomo eso como acoso. Quizás los tiempos han cambiado y hoy día por mi edad no lo puedo hacer, porque se vería muy feo".

En el espectro local, Mario cree no haber sido testigo de acosos. "Yo nunca lo he visto y tampoco lo acusaría yo, porque no soy un acusador. Digamos que me mantendría al margen de eso, para decir la verdad. Aunque la acosadora fuera una mujer", sentenció el comunicador.