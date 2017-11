Pamela Jiles criticó duramente a Don Francisco por sus dichos sobre acoso sexual

La periodista Pamela Jiles criticó en duros términos a Mario Kreutzberger, luego de que el animador dijera que no considera acoso los besos que robaba a las modelos en "Sábado Gigante".

"Cuando Mario Kreutzberger sostiene que darle besos a las modelos en su programa es una coquetería, un juego, una picardía, está haciendo una doble falta, porque le baja el nivel de gravedad a algo que es sumamente grave", aseguró la candidata a diputada en el programa SLB.

Jiles, quien siempre ha tenido una postura firme contra los abusos que sufre el género femenino, analizó los dichos de Don Francisco y los consideró desafortunados. "Él dice que en esa época era legítimo y hoy no sería legítimo porque él es un hombre mayor, entonces, ¿lo feo sería que un hombre mayor le de un beso a una niña joven?", ironizó.

"Lo feo no es eso, señor. Si no que usted, abusando de una situación de poder, exhiba a través de un medio tan potente que darle besos a una persona que no quiere y se ve obligada por su situación, sería admisible y lógico", agregó.