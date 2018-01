Edmundo Varas enfrentó a Melnick: "No has dado explicaciones sobre Derechos Humanos"

"Sabes que tienes una deuda con Chile", le señaló el ex participante de Amor Ciego a Melnick.

La crisis de Televisión Nacional de Chile (TVN) fue el tema que dio pie a un duro enfrentamiento tuitero entre Edmundo Varas y Sergio Melnick.

Melnick usó su cuenta personal de Twitter para asegurar que "la crisis TVN sigue incólume... el Congreso, derecha incluida, aprobó recursos, no estudió el tema, no hay responsables de la farra".

"No hay proyecto, es todo de no creer.... si Piñera deja a de Aguirre creo que me paso a la oposición", escribió.

Una de las personas que respondió dicho tweet fue el ex participante del reality Amor Ciego, Edmundo Varas, quien le enrostró a Melnick que siempre está criticando todo. "Lo mejor es apoyar a quienes pasan por una crisis, aportando con buenas ideas y soluciones". Argumento que fue tildado por Melnick como de "kindergarten".

En respuesta, Varas le recordó su pasado como "gerente general de varias empresas, director ejecutivo de dos canales de televisión, ministro de estado durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet ...Usted seco en defender lo indefendible".

"No has dado explicaciones sobre DD.HH. y sabes que tienes una deuda con Chile", remató el ex chico reality.

Usted constantemente criticando todo señor. Lo mejor es apoyar a quienes pasan por una crisis y aportando con buenas ideas y soluciones. @TVN saldrá adelante y esperemos que sea asi por el beneficio de la industria de la televisión.

¡Saludos señor! — Edmundo Varas A (@one_varas) 14 de enero de 2018

Verdad que a sido gerente general de varias empresas, director ejecutivo de dos canales de televisión, ministro de estado durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet ...



Usted seco en defender lo indefendible.El mensaje de esperanza @Pontifex_es lo espera. — Edmundo Varas A (@one_varas) 15 de enero de 2018