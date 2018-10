El bochornoso error de cantantes de "Rojo" que no fue perdonado en redes sociales

Ya había pasado antes con Toarii Valantin y Jeimy Espinoza. Pero esta vez el error de unas cantantes en "Rojo" fue aún más bochornoso.

Emilia Dides y Alfonsina Aguirre parecieron olvidar la letra de la canción "No me acuerdo", de Thalía y Natti Natasha.

Lo que empeoró la situación fue que Mario Cáceres, el compositor de la canción estaba en el programa. Es más, todo era parte de un homenaje a la mente detrás de varios éxitos del pop y el reggaetón.

En redes sociales se repitieron los troleos y críticas contra las participantes del espacio de talentos de TVN.

"No me acuerdo... no me quiero acordar de las weonas de rojo" dirá Cáceres 🤦 pésimas las weonas jaja #Rojo2daTemporada