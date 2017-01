El desesperado llamado de Daniel Alcaíno tras desaparición de su primo

El actor Daniel Alcaíno está viviendo un drama familiar que dio a conocer este viernes en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

El hombre detrás de "Yerko Puchento" reveló que el pintor Maximiliano Esteban Pazmiño Fernández, primo suyo, se encuentra desparecido desde el pasado 1 de enero.

"Es una situación desesperada la que estamos viviendo como familia. Maximiliano despareció el 1 de enero. Salió de su casa con rumbo desconocido", dijo el ex "Los 80" en el programa de su canal.

Por su parte María Fernández, madre de Pazmiño, indicó que su hijo estuvo en tratamiento por depresión a los 15 años y que ya era una etapa superada: "Estaba haciendo una vida normal y tampoco quería tomar medicamentos".

Sin embargo, fue en la noche de Año Nuevo cuando los familiares detectaron un comportamiento retraído en el pintor. "Estaba encerrado en su pieza. Lo vi como a las 02:00 de la mañana, cuando entré a darle el abrazo y después nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, cuando me levanto y voy a su pieza a verlo, me encuentro con que no estaba", agregó la mujer.