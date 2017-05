El extraño contacto de ex Miss Chile con su perrito fallecido

Una insólita situación se vivió el pasado martes en el programa "Intrusos" de La Red. Romina Sáez, ex bailarina del programa "Mekano", se contactó con el fallecido perrito de Nataly Chilet, el cual le mandó un tierno mensaje desde el más allá.

Sáez, quien se hizo conocida por ser uno de los rostros del recordado programa juvenil, aseguró poseer el especial don desde que era una niña. "Como a los 8 años más o menos. Fue con el accidente de Aeroperú, en Arequipa, en 1996. Sentí sensaciones muy raras, como cosquilleos en el cuello. Eso me ocurría al mismo tiempo que el avión se caía" declaró en una oportunidad a La Cuarta.

La "médium" ha sido invitada recurrentemente a programas de la estación de televisión, donde habla de su particular habilidad. En la pasada edición del espacio de farándula, Romina hizo llegar un especial mensaje a Chilet de parte de "Sissi", mascota de la modelo que murió hace un par de semanas.

"La verdad es que no los conozco a todos, pero no sé por qué me llega la imagen de que hay una persona del panel, no sé si perdió o extravió su perro hace poco, o partió, un perrito de alguien ahí del panel" comentaba Sáez a través de un mensaje de audio compartido por la periodista Alejandra Valle.

Chilet, claramente emocionada, no podía salir del asombro: "nunca lo publiqué, no le conté a nadie. De hecho, ni siquiera les dije a ustedes. En comerciales hablamos algo y no puedo creer cómo se dio cuenta que se murió mi perro".

Además, Romina aseguró que Sissi "está agradecido eternamente por la vida que tuvo" y que "volvería a elegir como amo" a la maniquí nacional.