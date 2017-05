El incómodo momento de Vesta Lugg en "Vértigo": La trataron de "producto desechable"

Un incómodo momento vivió Vesta Lugg durante su visita al estelar "Vértigo" de Canal 13. Cuando llegó su turno de someterse a la "Pregunta del Pueblo", la cantante recibió un balde de agua fría que complicó su posterior respuesta.

"¿Tienes todos esos talentos o solamente eres un producto desechable para la televisión?", le preguntó una mujer ante las etiquetas de actriz, cantante, socialité y experta en modas que se le suelen asociar a Lugg.

Tras instantes dubitativos, la amiga de Kel Calderón comenzó a responder recordando su experiencia en la serie infantil "BKN". "Tuve una maravillosa experiencia, con un equipo muy lindo que me enseñó a ser puntual, profesional, respetuosa", dijo.

"Cuando la serie terminó fue el mismo año en que yo salí del colegio y decidí salir a estudiar afuera, perfeccionarme en eso y volví un poquito más desordenada, con un estilo distinto", relató sobre su experiencia tras la producción.

En ese sentido, Vesta Lugg aseguró que "me gustaría pensar que soy una artista que está trabajando por ser mejor. Trabajando en mi música, en la actuación afuera. Me gustaría pensar que no, no soy desechable, y que estoy trabajando muy duro para que la gente me vea en otra faceta".

Finalmente se descartó de los adjetivos de "socialité" y de "experta en modas", diciendo que no pertenecía a esos ámbitos.