El intercambio tuitero entre Millaray Viera y Daniella Chávez

En el matinal "Muy Buenos Días" de TVN hablaban sobre las polémicas publicaciones de Hernán Calderón Jr. en redes sociales, en las que aparecen mujeres semidesnudas, pero un comentario desató una dura pelea a través de Twitter.

Ignacio Gutiérrez comentó el nombre de Daniella Chávez como una modelo que ocupa la sensualidad y muestra su cuerpo en redes sociales como parte de su trabajo, a lo que Millaray Viera intervinó dando su opinión sobre el asunto.

Los dichos provocaron la furia de Chávez quien se descargó en sus redes sociales. Según "Intrusos", la razón de su enojo fue que Viera dijo que le daban pena las personas que salen con poca ropa.

"Para mí no eres feminista, eres una clasista. Vergüenza me da como te refieres a una mujer sin conocerla", escribió la modelo en Twitter, ante lo que Viera replicó que nunca habló de ella en particular.

Según la panelista del matinal, todo fue un malentendido.