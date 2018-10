El mensaje final en "The Big Bang Theory" que enfureció a los conservadores

Al final de las emisiones de "The Big Bang Theory", Chuck Lorre, uno de sus creadores, coloca mensajes, pensamientos y reflexiones personales sobre distintos temas. El capítulo del jueves sacó roncha entre los conservadores estadounidenses.

En el recado, que pasa brevemente por la pantalla, enfureció a los defensores de Donald Trump, ya que mezcla a Dios con las elecciones el próximo 6 de noviembre y frases demoledoras.

"Dios, humildemente te imploro que hagas acto de presencia el 6 de noviembre y demuestres tu omnipotencia a través nuestro, mientras hacemos círculos en cabinas con cortina", comienza el mensaje, el que fue consignado por Deadline.

"Claro que si tú, en tu divina sabiduría, crees que un fascista, repleto de odio, que difunde miedos, demagogo, destructor de la verdad, autócrata que hace trampas al golf es lo que necesitamos, entonces, lo nuestro se ha terminado", agrega.

También se refirió a los defensores de Trump como "los que colaboran con la oscuridad". Medios afines a Trump, como Fox News y varios más, están denunciando estas palabras en notas de denuncia.

La denuncia de un medio conservador:

‘The Big Bang Theory’ Credits Feature Prayer from Show’s Creator Calling on God to issue ‘Old Testament wrath’ against ‘ https://t.co/a2iZaeu71h pic.twitter.com/hIHLcaOVLI