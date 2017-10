El polémico coqueteo de modelo de 27 años con niño de "Stranger Things"

"No es por ser rara pero llámame en 4 años", ese fue el mensaje que la modelo Ali Michael dirigió al joven actor de "Stranger Things" Finn Wolfhard en su cuenta de Instagram y encendió una controversia en redes sociales.

Muchos criticaron el "coqueteo", en tanto la modelo tiene 27 años mientras Finn solo 14.

"Esto es asqueroso", escribió un usuario de Twitter, cuyo mensaje fue compartido más de 10 mil veces.

this is disgusting, she’s literally 27 and he’s 14 what the fuck pic.twitter.com/apZRunPlIR — cal SPOILERS (@tomothyholland) 30 de octubre de 2017

Otros insultaron duramente a Ali Michael, mientras algunos entendieron que se trató solo de una broma de mal gusto. Asimismo, también se preguntaron en redes sociales que hubiera pasado si un hombre hubiese escrito al mensaje a una niña.

La situación escaló a tal punto que la propia modelo tuvo que ofrecer sus disculpas: "Hola, ayer publiqué una foto de Mike de 'Stranger Things' y escribí 'llámame en 4 años'. Fue completa y absolutamente una broma, pero entiendo que la gente se haya sentido ofendida. Fue errado bromear sobre ello y me disculpo. No quiero que Mike de 'Stranger Things' me llame. Espero que esto aclare las cosas".