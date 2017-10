Francisca Merino aclaró sus dichos sobre el apetito de Michelle Carvalho

Este martes, Francisca Merino se involucró en una nueva polémica al comentar el período de un año y medio sin tener relaciones sexuales de Michelle Carvalho en "Bienvenidos", de Canal 13.

"Con razón se lo ha comido todo", dijo Merino en su espacio matinal. Esa frase se malinterpretó y la obligó a pedir disculpas. La actriz aclaró en "Intrusos", de La Red, que se refería a la comida y no al sexo.

"Yo dije 'ah con razón se lo ha comido todo'. Porque es sabido que las mujeres, por experiencia propia, cuando no tienen actividad sexual tienen más antojo y más ganas de comer. Es como una necesidad de deseo y complacer tu cuerpo", dijo Merino.

Pese a las explicaciones, Carvalho no quedó conforme con la frase y volvió a la carga en su cuenta de Twitter:

Independente si no era a respeto de ( hombres ) me llamo de gorda sutilmente y que me puse a comer TODO por no tene relación @intrusoslared — MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) 25 de octubre de 2017

Y ambas referencias están malas !!!! @intrusoslared — MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) 25 de octubre de 2017

Una y otra

Sobre el caso, la ex chica reality Kathy Bodis afirmó que "no estoy de acuerdo con las palabras que dijo la Pancha en el programa porque uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice en televisión. Da lo mismo si lo dijo de buena o mala manera, igual estaba agrediendo a la Michelle".

Alguien que salió a defender a Merino fue la modelo Francisca Undurraga.

"Yo creo que la Pancha tiene un humor súper sarcástico, pero no es mala y le pasa lo mismo que me pasa a mí, que no filtra. Como que dice algo que es divertido, pero después se pega el alcachofazo y dice 'la cagué'. No creo que lo haya hecho con mala intención, ella es muy buena persona", remató.