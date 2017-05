Gala Caldirola e Isla: Me está costando vivir sin él

Tras el enigmático mensaje que publicó en redes sociales y las posteriores especulaciones de diversos medios, la española Gala Caldirola aclaró los rumores sobre su relación con el futbolista Mauricio Isla.

En el programa "Así Somos", donde es panelista, la ex chica reality aseguró que la distancia ha sido uno de los factores más complicados. "Llegué pensando que sería una aventura de dos meses y volvería a mi rutina, pero me encontré con un país que me abrió los brazos y sentí que tenía que aprovechar todo ese cariño, pero ahora el ir y venir a Europa me tiene muy sensible", indicó.

"El último mes me he sentido súper inestable emocionalmente, no sé dónde estoy y qué es lo que quiero. Estoy lejos de todas las personas que quiero y eso me tiene muy complicada", agregó Caldirola en referencia a Mauricio Isla y mi familia.

La situación le provocó una crisis que la tuvo cuatro días encerradas sin querer hablar con nadie. "Yo en un momento dado entré en colapso por todo lo que me pasa hoy", dijo.

Tras su salida del reality "¿Volverías con tu ex?" la modelo europea se quedó viviendo en Chile. Luego inició una relación con el futbolista, quien actualmente milita en el Cagliari italiano, por lo que está constantemente viajando al viejo continente.

Es por eso que Gala Caldirola está evaluando mudarse a Europa: "Es muy probable que me tenga que ir porque me está costando mucho vivir sin él", concluyó.