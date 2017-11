HBO corta relaciones con Louis C.K. tras acusaciones en su contra

La cadena televisiva HBO anunció que se desligará de Louis C.K. luego que cinco mujeres lo acusaran de conductas sexuales inapropiadas.

Según informó The Hollywood Reporter, el comediante ya no aparecerá en un especial de humor de HBO para el cual estaba anunciado junto a figuras como Jon Stewart, Stephen Colbert y Adam Sandler. Asimismo, removerán sus series de su servicio bajo demanda y streaming.

Sus proyectos pasados en la cadena estadounidense incluyen la breve serie "Lucky Louie" y tres especiales de comedia: "One Night Stand", "Shameless" y "Oh My God".

C.K. fue acusado, en crudos testimonios de colegas y mujeres que trabajaron en TV, de pedir masturbarse frente a ellas, junto con otras conductas inapropiadas.

A causa de las acusaciones, el comediante debió suspender el estreno de la última película que escribió y dirigió, "I Love You, Daddy", la que sería lanzada originalmente este jueves.

Louis C.K. fue premiado por los Emmy por su serie "Louie", que se extendió por cinco temporadas en la cadena FX. En esa misma casa televisiva creó las aclamadas series "Better Things" y "Baskets".