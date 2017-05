Hermana mayor del clan Kardashian se desnudó en TV y causó envidia

Kourtney Kardashian, la hermana mayor y la menos mediática del clan de celebridades, protagonizó un sensual desnudo en el último capítulo del reality familiar.

Como es habitual en "Keeping Up with the Kardashians", el momento se dio en una de las actividades de auto promoción de las socialités. Esta vez, la protagonista fue Kourtney, madre de tres hijos, quien quiso mostrar lo tonificado de su cuerpo en una sesión fotográfica en la piscina.

Ante la demostración de la mayor de la familia, Kylie Jenner expresó la envidia que sentía al ver el cuerpo de su hermana.

Además de las imágenes, Kourtney Kardashian habló sobre los alimentos orgánicos que consume habitualmente, los cuales la han llevado a ser dueña de una figura envidiable.

Incluso, la celebridad posteó un momento de la sesión en su cuenta de Instagram, destacando el aspecto natural de su cuerpo.