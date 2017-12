Impacto por muerte de querido personaje de "Tranquilo papá"

La muerte de Tito era cosa de tiempo. El querido personaje de "Tranquilo papá", de Mega, interpretado por Fernando Farías, padecía un cárcel terminal. En el capítulo de este jueves, su fallecimiento se tomó la pantalla chica.

En el living de su casa, vimos como el padre de Pamela se tomó una copa de vino y luego enviarle un audio a Olga comenzó a cantar una canción que no pudo terminar. La escena acaba con el fin de Tito.

Esta es la triste escena:

Las reacciones en redes:

#AúnLoAmas Ooh viejito que me has hecho llorar por la chupalla! No te muraiiiiiiii!! @TranquiPapaMEGA pic.twitter.com/hQwAvlxb6D