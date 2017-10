José Antonio Neme: "Debo aprender a ser más humilde"

Se había disculpado a través de su cuenta de Twitter, pero el periodista José Antonio Neme quiso seguir explicando su comportamiento en el pasado capítulo de "La Divina Comida".

A través de su cuenta de Instagram, el rostro de "Ahora Noticias" realizó una transmisión en vivo para dar más detalles del desprecio culinario que le valió críticas en redes sociales.

"Estoy de acuerdo con sus comentarios. Lo que vi no me gustó de mi. No voy a entrar a justificarme con la edición, así es la TV. Hasta yo hubiese cambiado de canal", dijo.

En el espacio de Chilevisión, Neme rechazó, con muecas de asco, la entrada y el postre preparados por Jean Philippe Cretton y se generó un ambiente tenso. "Lamento haber sido portador de conductas que tanto nos han dañado como país, como el clasismo y el arribismo", aseguró, aunque aclaró que "soy mañoso, no clasista".

"Lamento que mi conducta se haya acercado a estos conceptos. Porque es algo que a mi no me gusta, pero nadie es perfecto y uno saca lecciones de esto y yo tengo que aprender de algunas cosas que pasaraon ahí", agregó Neme.

Pese a que dijo que el momento "no fue tan tenso como se vio al aire", el periodista indicó que "esto es una lección" y que debería valorar "más atributos como la humildad y el silencio".

"Debo aprender a ser humilde, me voy a reflexionar", finalizó.